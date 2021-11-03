روسيا ترفض انتقاد بايدن نظيره بوتين لعدم حضوره مؤتمر المناخ

رفض الكرملين، انتقاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، عقب أن قرر الرئيس الروسي فلادمير بوتين عدم حضور قمة الأمم المتحدة للمناخ.

وقال المتحدث الحكومي الروسي دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء، إن اتخاذ إجراء متعلق بالمناخ ليس معلقا بالفعاليات، وفقا لما ذكرته وكالة انترفاكس الروسية.

وأكد أن روسيا على وعي بمسؤوليتها، مضيفا أنها تتعامل بعقل واستدامة في هذا الشأن. وقال "توازن طاقتنا أكثر اخضرارا من الكثير من الدول الأخرى".

وبدلا من حضور المؤتمر بنفسه، أرسل بوتين رسالة مسجلة للقمة تعهد من خلالها ببذل المزيد لحماية الغابات. وتأتي تعهداته في أعقاب اندلاع حرائق غابات كبيرة في روسيا.

وأرجع بوتين (69 عاما) سبب عدم حضوره للقمة إلى جائحة كورونا.

ووصف بايدن غياب رئيسي روسيا والصين عن مؤتمر "كوب 26" في جلاسكو بأنه أمر"خطأ".

وأضاف بيسكوف أن بوتين يمكن أن يشرح سياسة المناخ الروسية لبايدن خلال اجتماعهما المقبل. ووفقا للكرملين، هناك اتفاق متبادل لاستمرار التواصل بعد قمة 16 يونيو الماضي التي عقدت في جنيف، التي اتفقت فيها موسكو وواشنطن على إجراء مباحثات جديدة لنزع السلاح النووي. ولم يتم بعد تحديد موعد لإجراء المباحثات.

مع ذلك، أجرى وزير الخارجية سيرجي لافروف محادثة مختصرة مع باين على هامش مجموعة العشرين في روما.

ويتواجد ويليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية في موسكو لإجراء مباحثات منذ أمس الثلاثاء. وقد التقى بنظيره الروسي سيرجي ناريشكين، الذي قال إنه ناقش التعاون مع بيرنز.

وقد ناقش المسؤولان بصورة خاصة مكافحة الارهاب. ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل.