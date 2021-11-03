نعى الفنان وليد توفيق، أسطورة الغناء العربي الفنان الكبير صباح فخري، الذي وافته المنية، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ 88 عامًا، متوجهًا بالعزاء إلى الشعب السوري والعربي وعائلة الفنان الراحل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «TeN»، مساء الثلاثاء، أن صباح فخري فنان وقامة وأستاذ كبير، متابعًا: «علمنا الغناء والخدود الحلبية والتهذيب بالغناء الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة».

وأشار إلى أنه تعلم من الراحل وكانت تربطه به صداقة قوية، مضيفًا: «في سوريا كنا نجتمع في حفلات وأمسيات، كنت أمسك العود ويغني إلى جواري رغم حجم الفنان الكبير فقد اتسم بتواضعه ونفسيته الطيبة المعطاءة المحبة».

وأكد أن «فخري» أصر على حضور حفل أقامه «توفيق» منذ عامين في بيروت بالرغم من مرضه برفقة زوجته وابنه، موضحًا أنه نزل من المسرح حينها وتوجه حتى الفنان الكبير وغنيا سويًا «يا مال الشام».

وذكر أن الراحل سيترك فراغًا كبيرًا في الساحة الغنائية وخاصة أنه سيد لون الخدود الحلبية، معقبًا: «صوته وروحه الفنية مستمرة طوال العمر، قرب هذا اللون للشباب وآخر أغنية غناها تُغني بكل الأماكن والحفلات، فنان وإنسان كبير بعطائه وطيبته».

وغيب الموت اليوم الثلاثاء، أسطورة الغناء العربي الفنان الكبير صباح فخري، عن عمر يناهز الـ 88 عاما، وذلك عقب مسيرة فنية دامت لأكثر من نصف قرن تربع خلالها على عرش الغناء العربي التراثي.