الخارجية الأمريكية: نتواصل مع القيادة العسكرية في السودان لتأكيد موقفنا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن مسؤولين أمريكيين يتواصلون مع القيادة العسكرية السودانية لتأكيد موقف الولايات المتحدة والمجتمع الدولي حيال سيطرة الجيش على السلطة في البلاد، مع التشديد على ضرورة استعادة حكومة انتقالية يقودها المدنيون.

وخلال حديثه في إفادة صحفية، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن ”التقاعس عن إعادة الحكومة بقيادة المدنيين في السودان لن يؤدي إلا إلى المزيد من عزلة هذا البلد عن المجتمع الدولي“، وفقا لوكالة رويترز.

وفي وقت سابق، دعت كل من أمريكا والسعودية والإمارات وبريطانيا، اليوم الأربعاء، في بيان مشترك، إلى ”عودة الحكومة والمؤسسات الانتقالية بقيادة المدنيين في السودان بشكل كامل وفوري“

كما دعا بيان الدول الأربع إلى ”الإفراج عن جميع المحتجزين في الأحداث الأخيرة، والحث على رفع حالة الطوارئ في البلاد“.

وأكدت دول الرباعية ”وقوفها مع الشعب السوداني، وتطلعاته نحو الديمقراطية، وتحقيق السلم، بعد أن أكدت مظاهرات 30 تشرين الأول أكتوبر على عمق التزام الشعب السوداني بتحقيق التقدم فيما يخص المرحلة الانتقالية“، مشددة على ”الاستمرار بدعم هذه الآمال“، وفقًا للبيان.

وأعربت دول الرباعية للسودان عن ”مشاركتها قلق المجتمع الدولي حيال الوضع في السودان“، مطالبة بـ ”عودة الحكومة المدنية الانتقالية ومؤسساتها فورًا، وتعاون الجميع وتوحيد المواقف للوصول إلى هذا الهدف المهم“.

وجاء في البيان: ”نشجع إطلاق سراح كل من تم احتجازهم في ظل الأحداث الأخيرة، وإنهاء حالة الطوارئ المفروضة على البلاد“.

وأضاف البيان: ”نؤكد على أنه لا مكان للعنف في السودان، لذا، نحن نشجع الحوار البناء بين جميع الأطراف، ونحث على النظر إلى سلامة وأمن الشعب السوداني كأولوية قصوى“.