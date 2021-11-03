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مصرع 22 شخصا جراء انقلاب حافلة في باكستان

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 3 نوفمبر 2021 - 4:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 نوفمبر 2021 - 4:06 م

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الأربعاء، مصرع 22 شخصًا جراء انقلاب حافلة على أحد الطرق الجبلية وسقوطها في واد عميق.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن الحادث وقع بالجانب الباكستاني من إقليم "كشمير"، مضيفة أن الحادث تسبب في وقوع عدد من المصابين وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج فيما يخشى من ارتفاع حصيلة القتلى.

ووقع الحادث، أمس الثلاثاء، إلا أن السلطات لم تتوصل بعد إلى سببه، إلا أن سوء جودة الطرق والسيارات عادة ما تكون السبب خلف الحوادث المماثلة في "كشمير" ذات الطبيعة الجبلية وسائر أنحاء البلاد بشكل عام.

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