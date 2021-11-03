المدينة الشبابية بشرم الشيخ تستعد لإستضافة بطولة كأس العالم للاندية لسباحة الزعانف

تشهد المدينة الشبابية بشرم الشيخ نهائيات كأس العالم لسباحة الزعانف والتي تنطلق خلال الفترة من 3 حتى 8 نوفمبر الجاري ويشارك بها 400 لاعب ولاعبه يمثلون 28 نادي من 18 دولةوهم : النمسا، بيلاروسيا، شيلي، هنغاريا، الهند، إيطاليا، الأردن، كازخستان، الكويت، ليتوانيا، المغرب، بولندا، الإتحاد الروسي، سويسرا، أوكرانيا، بالإضافة لمصر الدولة المنظمة" وتقام فعاليات البطولة بحمام السباحة الاوليمبي بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ وقد وصول عدد من الوفود المشاركة الى مطار شرم الشيخ الدولي.

وفي هذا السياق أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بإستضافة مدينة شرم الشيخ هذا الحدث الكبير و التي ساهمت بشكل كبير في جعل مصر احد اهم المقاصد العالمية استضافة للاحداث والفعاليات السياحية والرياضية.

مؤكدا الي ان وجود ما يقرب من 400 لاعب ولاعبة يمثلون 18 دولة حول العالم يعكس مدى ثقة تلك الدول في قدرات مصر التنظيمة والفنية ونجاحها كمركز لجذب لتنظيم تلك البطولات.

وأضاف صبحي ان البنية التحتية الانشائية التي اصبحت تميز مصر عن غيرها من دول العالم جعلتها ضمن افصل الدول من حيث التنافسية العالمية على مستوى المجال الرياضي.

و قد كلف الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة محمد فتحي وكيل اول وزارة الشباب و الرياضة مدير الشباب و الرياضة بمدينة شرم الشيخ وأحمد كمال ذكي مدير عام المدينة الشبابية بتوفير كل سبل الراحة لجميع الوفود المشاركة بالبطولة و سط اجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي نفس السياق حرص الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي تهنئة سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري و العربي للغوص والإنقاذ عقب فوز الشاذلي بعضوية الاتحاد الدولي للغوص و الانقاذ CMAS.

ويأتي ذلك في ضوء ماتوفرة وزارة الشباب و الرياضة من دعم كامل لكل من يمثل مصر في مختلف المحافل الدولية و القارية.

وكان سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري و العربي للغوص والإنقاذ قد فاز بعضوية الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ CMAS و التي أقيمت يوم الجمعة الماضية بمدينة شرم الشيخ وحصد " الشاذلي " على 64 صوتا والذي يعد أعلى الأصوات في سابقه تعد الأولى من نوعها أن يحصل مرشح مصري وعربي على هذا العدد من الأصوات في انتخابات الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ.

يشار الي ان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد حرص على حضور الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للغوص عبر تقنية الفيديو كونفرانس ووجهة كلمه للدول المشاركة في الانتخابات و الذي وصل لـ 97 دولة و حرص على توجيه الشكر للاتحاد الدولي على اختيار مصر لتنظيم هذا الحدث الهام بمدينة شرم الشيخ أجمل مقاصد الغوص على مستوى العالم.

ومن جانبه حرص سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري و العربي و عضو الاتحاد الدولي للغوص على توجيه الشكر للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب و الرياضة بمجلس النواب على الدعم الدائم للاتحاد في جميع المناسبات مؤكدا على أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيدا من الأحداث والفعاليات العالمية والتي سينظمها الاتحاد بعد الثقة الكبيرة التي نالها من الاتحاد الدولي في قدرة مصر على استضافة كبرى المناسبات القارية و العالمية.