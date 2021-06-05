تراجع حالات الانتحار في أمريكا للعام الثاني على التوالي خلال 2020

تراجعت حالات الانتحار في الولايات المتحدة الأمريكية للعام الثاني على التوالي خلال 2020، حتى في ظل جائحة كورونا التي أثرت على الصحة العقلية للأمريكيين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن بيانات مركز السيطرة على الأمراض أظهرت انخفاض حالات الانتحار بنسبة 3% العام الماضي، بما في ذلك تراجع كبير خلال شهر أبريل الماضي في ظل فرض إجراءات الاغلاق.

ويأتي هذا التراجع بعد انخفاض بنسبة 2% خلال عام 2019، بعدما ارتفعت حالات الانتحار بنسبة 35% في الفترة من 1999 حتى 2018.

وعلى الرغم من التقدم العام، ارتفعت حالات الانتحار بين الشباب وحتى الأطفال، بما في ذلك زيادة بنسبة 13% بين الفتية ممن تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاما.

وقالت كريستين يو موتير رئيسة القطاع الطبي بالمؤسسة الأمريكية للوقاية لمنع الانتحار " نعلم أنه منذ بدء الجائحة، عانى بعض الشباب والصغار من معدلات مرتفعة من الأفكار والسلوكيات الانتحارية".

ومازال الرجال يمثلون أكبر نسبة من حالات الانتحار، حيث يمثلون أربع حالات من بين كل خمس حالات.

وجاءت معدلات الانتحار مرتفعة بين من يبلغون من العمر أكثر من 75 عاما وبين من تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 عاما.

وبالنسبة للنساء، ارتفع معدل الانتحار بين من تتراوح أعمارهن ما بين 45 و54 عاما، وذلك خلال عامي 2019 و2020.