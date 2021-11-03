ضبط مشروع «جمعيتي» غير مرخص في كفر الدوار بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم الأربعاء، حملة استهدفت مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية.

جاء ذلك للوقوف على مدى صلاحية السلع والمنتجات للاستهلاك الآدمي من عدمه، وحفاظًا على صحة المواطنين، ومواجهة الغلاء وجشع التجار، ومراقبة الأسواق لتخفيض أسعار السلع، ومنع الظواهر الاحتكارية.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين في البحيرة، بشن حملة برئاسة المهندس مفتاح عبد اللطيف مدير عام الرقابة التموينية، ومصطفى الزمراني مدير إدارة تموين كفر الدوار.

وتشكلت الحملة برئاسة مصطفى غريب وخالد سعيد المفتشين بالإدارة، وأسفرت عن ضبط أحد المحال غير المرخص لها مشروع "جمعيتي" بتجميع سلع تموينية بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق هامش ربح غير مشروع 22 كرتونة زيت تمويني، وكذلك كمية قدرها 31 باكتة سكر تمويني، و28 باكتة مكرونة.

وتمكنت الحملة من ضبط تاجر تمويني تصرف في كمية قدرها 264 زجاجة زيت تمويني بمبلغ 5280 جنيهًا، والتصرف في كمية قدرها 620 كيلو سكر بمبلغ 5270 جنيهًا، وكذلك التصرف في كمية قدرها 560 كيلو مكرونة بمبلغ 2520 جنيهًا، وضبط كمية من اللحوم المجمده تزن 35 كيلو مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكمية من اللحوم من ذبيح خارج المجزر الحكومي وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.