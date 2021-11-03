رئيسة البنك المركزي الأوروبي تستبعد زيادة الفائدة في العام المقبل

جددت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي رفضها لمحاولة أسواق المال المضاربة على أي زيادة للفائدة الأوروبية خلال العام المقبل، وذلك بعد محاولة في الأسبوع الماضي أثارت استياء المستثمرين.



ونقلت وكالة بلومبرج للانباء عن لاجارد قولها في خطاب لها بالعاصمة البرتغالية لشبونة "أوضحنا في توجهاتنا بشأن مستقبل أسعار الفائدة، الشروط الثلاثة المطلوب الوفاء بها قبل بدء زيادة الفائدة ... رغم التضخم المرتفع حاليا، فإن توقعاتنا للتضخم على المدى المتوسط مازالت ضعيفة، ولذلك فإنه من غير المحتمل تحقيق الشروط الثلاثة خلال العام المقبل".



كانت لاجارد قد استغلت المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع الأخير لمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي للإشارة إلى أن توقعات السوق برفع سعر الفائدة، لا تتسق مع تحليل البنك المركزي الأوروبي الخاص والتوجيهات المستقبلية. لكنها لم تصل إلى حد القول بأن الأسواق مخطئة ، مما يعكس اتفاقًا داخل المجلس على أن مثل هذه الخطوة قد تأتي بنتائج عكسية.



كان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى يوم الخميس الماضي على معدل الفائدة عن أدنى مستوى على الاطلاق يبلغ 0%، كما أبقى على سياسة التخفيف النقدي على الرغم من ارتفاع معدل التضخم، في ظل استبعاد اتخاذ أي قرار بشأن تقليص حجم برنامج شراء الأصول قبل كانون أول/ديسمبر المقبل.



وقال البنك المركزي إنه بالنسبة لإجراءات مواجهة فيروس كورونا فإنه " سيستمر في تنفيذ عمليات شراء الاصول وفقا لبرنامج الشراء الطارئ حتى نهاية آذار/مارس 2022 على الأقل".



يذكر أن سعر الفائدة في منطقة اليورو مستقر عند مستوى صفر في المئة منذ آذار/مارس 2016. كما أن البنوك التجارية تضطر لدفع فائدة بمعدل 5ر0% إذا اختارت إيداع أموالها لدى البنك المركزي الأوروبي.