أشرف عطية يفتتح معرض أسوان الثاني للكتاب

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، معرض أسوان الثاني للكتاب الذي يقام في الفترة من 3 إلى 12 نوفمبر الجاري بمسرح فوزي الصيفي بكورنيش النيل، وذلك على أنغام فرقة أسوان للفنون الشعبية، وضمن مبادرة "ثقافتك كتابك".

وتفقد عطية معرض الفنون التشكيلية والحرف والمشغولات اليدوية، بحضور الدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس الجامعة، ومحمد الفقي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، بجانب القيادات الثقافية، حيث يضم المعرض 11 ألف كتاب، والمطروحة بأسعار رمزية ومخفضة للمواطنين تبدأ من جنيه إلى 20 جنيهًا فقط.

وأشاد بالجهود المبذولة من وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وأيضاً الهيئة المصرية العامة للكتاب وجامعة أسوان لإقامة مثل هذه المعارض الهادفة للوصول بالمنتج الفكري والثقافي بشتى مجالاته لجميع أطياف المجتمع الأسواني بما يحقق معه زيادة الحصيلة المعرفية والإدراك اللازم لبناء الشخصية وتحقيق العدالة الثقافية على الوجه الأكمل.

وأكد تقديم المحافظة لكافة أوجه الدعم لإنجاح الفعاليات المتنوعة التي تقام على هامش افتتاح معرض الكتاب؛ من أجل تنمية الوعي والمضمون الإبداعي لدى الفئات العمرية المختلفة، من خلال تقديم الخدمات الفكرية والفنية لأكبر شريحة من أبناء أسوان، وإطلاعهم على الجديد في العلوم والأداب والفنون المتنوعة.