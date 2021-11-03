أعلن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله شوضة رئيس محكمة النقض، عن فتح باب سحب ملفات التعيين في وظيفتي رئيس محكمة (ب)، وقاض بالمحاكم الابتدائية من الدرجتين المناظرتين بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، وذلك من مقر الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالي في وسط القاهرة اعتبارًا من يوم السبت المقبل 6 نوفمبر حتى نهاية يوم الإثنين 15 نوفمبر.

وأضاف المجلس في بيان له اليوم الأربعاء، أن تقديم الملف سيكون بدار القضاء العالي أيضًا خلال الفترة من السبت 20 نوفمبر حتى نهاية يوم الخميس 9 ديسمبر، مصحوبا بشهادة التخرج، وبيان تدرج وظيفي، وشهادتين من جهة العمل بنتيجة تقارير التفتيش الفني، وبعدم توقيع أية عقوبات تأديبية طول مدة الخدمة، وقيد ميلاد مميكن، وقيد عائلي للوالد، والجد لأب، والجد لأم، والزوج (في حالة الزواج)، وصورة من بطاقة الرقم القومي، وعدد (6) صور حديثة 4×6 بخلفية بيضاء.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن في 25 أكتوبر الماضي عن قبول طلبات تعيين دفعة جديدة من القاضيات بالمحاكم الابتدائية بشرط ألا يقل تقدير المتقدمة التراكمي في الليسانس عن تقدير جيد، وألا يقل عمرها عن ثلاثين سنة، ولا يزيد عن أربعين عاما، وألا يكون وقع عليها جزاءات تأديبية، وأن تجتاز المقابلة الشخصية أمام مجلس القضاء الأعلى.