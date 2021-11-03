الأمير أندرو البريطاني قد يواجه محاكمة بشأن الاعتداء جنسيا على فتاة

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أن الأمير أندرو البريطاني قد يواجه محاكمة في نيويورك مع حلول فصل الخريف في دعوى قضائية أقامتها امرأة تدعي أنه اعتدى عليها جنسيا عندما كانت صبية.



وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان اليوم الأربعاء إنه يفكر في تحديد موعد للمحاكمة بين شهري أيلول/سبتمبر و كانون أول /ديسمبرالعام المقبل لنظر القضية التي أقامتها فيرجينيا جوفري.



ونفى أندرو الاعتداء على جوفري وطلب من كابلان رفض الدعوى.



ويدفع الأمير بالقول إن مزاعم جوفري مدفوعة بالرغبة في الحصول على أموال.



وحدد كابلان موعدًا نهائيًا في منتصف تموز/يوليو لإكمال الإفادات في القضية.



وقال محامو الطرفين للقاضي إنهم يتوقعون طلب إفادات من ثمانية إلى 12 شخصا في القضية ، بما في ذلك جوفري وأندرو.