كونتي: فلسفتي في التدريب تعتمد على كرة القدم الجميلة والجذابة

تعهد أنطونيو كونتي، المدير الفني الجديد لتوتنهام، بتحقيق التناغم والاتساق ولعب كرة قدم جذابة مع السبيرز الفترة المقبلة.

وقع أنطونيو كونتي على عقد مدته 18 شهرًا ليكون المدير الفني الجديد لتوتنهام خلفًا للبرتغالي نونو سانتو، الذي أقيل الإثنين الماضي، بسبب سوء النتائج.

وتحدث كونتي لتلفزيون توتنهام في أول مقابلة يجريها كمدير فني للفريق:" فلسفتي في التدريب بسيطة للغاية وهى أن ألعب كرة قدم جميلة وجذابة لمشجعينا، وأن يكون لدينا فريقًا مستقرًا ولا يعاني من التذبذب في المستوى".

وأضاف:" أعتقد أن مشجعي توتنهام يستحقون أن يكون لديهم فريقًا تنافسيًا يمتلك إرادة القتال، سأفعل كل شئ كي أستحق دعمهم، هذا النوع من المواقف يدفعك ويزيد من رغبتك في العمل والقيام بشئ مهم من أجل مشجعي هذا النادي".

وتابع:" هذه فرصة عظيمة وشرف كبير أن أصبح المدير الفني لتوتنهام، الماضي مهم وأشعر بفخر كبير، بالنسبة لي التحدي الجديد هو توتنهام، أريدهم أن يصبحوا جزءًا مهمًا من مسيرتي المهنية كمدرب".

وأشار:" توتنهام ودانيل ليفي أرادوني بشدة، كان هناك تواصل مع النادي هذا الصيف، لكنني كنت واضحًا جدًا معهم أنني انتهيت للتو مع إنتر ميلان بعد موسم مهم وصعب ولم يكن الوقت مناسبًا لبدء تجربة أخرى".

وأتم كونتي:" توتنهام ناد مهم في إنجلترا والعالم أيضًا، الملعب ومقر التدريبات رائعان للغاية".