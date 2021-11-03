ضبط 5 أشخاص تخصص لاتهامهم بإعادة تدوير وتصنيع الهيروين في الإسماعيلية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 5 أشخاص لاتهامهم بإعادة خلط وتدوير وتصنيع مخدر الهيروين والإتجار به في الإسماعيلية.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني، الأمن العام، نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، وبالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي ومديرية أمن الإسماعيلية، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة لتدريب الكلاب البوليسية بأكاديمية الشرطة، والإدارة العامة للمساعدات الفنية، نشاط تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، تخصصوا في إعادة خلط وتدوير وتصنيع مخدر الهيروين لمضاعفة كمياته والإتجار به، ومخدري الحشيش والآيس "الشابو"، وعقار الكبتاجون بكميات كبيرة، وترويجها على نطاق واسع لعملائهم بمختلف محافظات الجمهورية.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم، وأمكن ضبط 3 من عناصر التشكيل حال تواجدهم بنطاق دائرتي مركزى شرطة "فايد، أبو صوير" بالإسماعيلية، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين معدة للكبس ومخلوطة بمادة الباراسيتامول وزنت 50 كيلوجرامًا، و2000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون، و600 جرام لمخدر الحشيش، و50 جرامًا لمخدر الآيس "الشابو"، وضبط 4 سيارات، ومبلغ مالي، و4 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع المتهمين الهاربين، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 8 ملايين جنيه تقريباً.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين.