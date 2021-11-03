ولاية بافاريا تعيد تطبيق الارتداء الإجباري للكمامات في المدارس

قررت ولاية بافاريا الألمانية إعادة تطبيق الارتداء الإجباري للكمامات في المدارس بشكل مؤقت وذلك للحد من الارتفاع القوي في أعداد الإصابات بعدوى فيروس كورونا.



وقررت حكومة الولاية الواقعة جنوبي ألمانيا اليوم الأربعاء إعادة تطبيق الارتداء الإجباري للكمامة بعد عطلة الخريف لمدة أسبوع في المدارس الابتدائية ولمدة أسبوعين في المدارس التكميلية على أن يسري هذا الإجراء أيضا في أماكن التجمعات أيضا في مباني المدرسة وبغض النظر عن الحفاظ على مسافة التباعد.



وقال وزير الثقافة في الولاية ميشائيل بياتسولو:" اعتبارا من الثامن من تشرين ثان/نوفمبر سيتم تطبيق الارتداء الإجباري للكمامة في قاعة الدرس وفي الأماكن التي يطلق عليها أماكن التجمعات في المبنى المدرسي، لكن ليس في الهواء الطلق، أي في فناء المدرسة".



ويتعين على طلاب المدارس التكميلية ارتداء كمامات طبية، فيما يكفي بالنسبة لتلاميذ المدارس الابتدائية ارتداء الكمامات العادية.



كانت بافاريا ألغت الارتداء الإجباري للكمامة داخل قاعة الدرس في مطلع تشرين أول/أكتوبر الماضي غير أن أعداد الإصابات بعدوى فيروس كورونا ارتفعت بقوة في الفترة الأخيرة.