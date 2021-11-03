قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنّ الوزارة لديها احتياطي آمن يلبي كل الاحتياجات، ما يعني عدم الحاجة إلى تخفيف الأحمال خلال موجات سوء الطقس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" على شاشة "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه يتم فصل التيار الكهربي في حال وجود خطورة في منطقة معينة.

وأشار إلى أنّ هناك تطويرًا كبيرًا شهدته شبكات نقل الكهرباء والتوزيع، وهو ما أحدث مردودًا إيجابيًّا كبيرًا في استقرار التغذية الكهربية.

وأوضح أنه يتم تنفيذ برامج الصيانة الشاملة خلال مواسم سوء الطقس استعدادًا لهطول الأمطار؛ للتأكُّد من جاهزية المهمات الكهربائية وعزلها لا سيّما في حالة سقوط الأمطار الغزيرة.

وأكّد التنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية في عزل أعمدة الإنارة، لافتًا إلى أنّ غرف العمليات التابعة للوزارة تتابع تطورات الموقف أولًا بأول في هذه الحالات.

وصرّح بأنّ هناك فرق طوارئ تعمل على تغذية المهمات الكهربائية سواء مولدات الطوارئ أو المهمات الخاصة بالإصلاح، مؤكّدًا أنّ هذه الفرق تعمل على مدار الـ24 ساعة.

ودعا المواطنين في حالة حدوث أي أعطال، بالابتعاد عن مناطق المهمات الكهربائية، والاتصال بالوزارة عبر الرقم 121، موضحًا أنّه تتم متابعة هذه الأمور أولًا بأول.