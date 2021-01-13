الترجي يتعادل مع اتحاد بن قردان والصفاقسي يقهر اتحاد تطاوين بالدوري التونسي

أهدر الترجي التونسي أول نقطتين في مسيرته بالمجموعة الأولى لبطولة الدوري التونسي، بعدما تعادل بدون أهداف مع مضيفه اتحاد بن قردان.

وأسفرت نتائج باقي مباريات المجموعة أيضا، التي جرت اليوم عن فوز الصفاقسي على ضيفه اتحاد تطاوين 1 / صفر، والبنزرتي على مضيفه حمام الأنف، ونجم المتلوي على ضيفه أمل حمام سوسة بالنتيجة ذاتها.

وعجز الترجي واتحاد بن قردان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تسابق لاعبوهما في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم طوال الـ90 دقيقة، ليكتفي كل فريق بحصد نقطة وحيدة.

ورغم التعادل، بقي الترجي في صدارة الترتيب برصيد 7 نقاط ومازال يمتلك مباراة مؤجلة، فيما رفع اتحاد بن قردان رصيده إلى نقطتين في المركز السابع (قبل الأخير) وله لقاء مؤجل.

وواصل الصفاقسي صحوته في المسابقة، بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي في المجموعة، بعدما تغلب 1 / صفر على اتحاد تطاوين.

وارتفع رصيد الصفاقسي، الذي تغلب بنفس النتيجة على اتحاد بن قردان في المرحلة الماضية، إلى 6 نقاط في المركز الثالث، في حين توقف رصيد اتحاد تطاوين، الذي نال خسارته الأولى في المجموعة، عند 7 نقاط في المركز الثاني، بفارق هدف خلف الترجي.

ويدين الصفاقسي بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه أيمن الحرزي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.