هاتريك ليفاندوفسكي يقود بايرن لعبور بنفيكا والتأهل لدور الـ16 بدوري الأبطال

تأهل فريق بايرن ميونخ الألماني رسميا إلى دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه على ضيفه بنفيكا البرتغالي 5 / 2 مساء الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة التي شهدت أيضا فوز برشلونة على دينامو كييف 1 / صفر.

تقدم بايرن ميونخ بهدف سجله روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 26، وأضاف سيرج نابري الهدف الثاني في الدقيقة 32، ثم سجل بنفيكا هدفا قلص به الفارق عن طريق فيليبي موراتو في الدقيقة 37 لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن 2 / 1.

وفي الشوط الثاني، سجل ليروى ساني الهدف الثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة 49 قبل أن يسجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والرابع لبايرن في الدقيقة 61، ثم أضاف داروين نونيز الهدف الثاني لبنفيكا في الدقيقة 74 قبل أن يسجل ليفاندوفسكي هدفه الثالث (هاتريك) والخامس لبايرن في الدقيقة 84.

وأهدر ليفاندوفسكي ركلة جزاء لبايرن في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، ليتأهل رسميا لدور الستة عشر بغض النظر عن نتائج آخر جولتين، بينما توقف رصيد بنفيكا عند أربع نقاط في المركز الثالث.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وفرض بنفكيا سيطرته على مجريات اللقاء في الدقائق الأولى ولكنه سرعان ما تراجع بعدما نشط لاعبو بايرن ميونخ واستحوذوا على الكرة وبادروا بشن هجمات متتالية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، وهو ما أجبر لاعبي بنفيكا على التراجع لوسط ملعبهم والاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

وجاءت أولى الفرص الخطيرة في الدقيقة الخامسة عندما توغل كينجسلي كومان بالكرة من الناحية اليمنى ودخل منطقة جزاء بنفيكا ومرر الكرة إلى سيرج نابري الذي سدد كرة قوية تصدى لها الحارس أوديسياس فلاشوديموس قبل أن يشتتها الدفاع.

وفي الدقيقة 15 ألغى الحكم هدفا لفريق بنفيكا عندما لعبت ركلة ركنية داخل منطقة جزاء بايرن ميونخ لمسها سواليهو ميتي برأسه لتصل إلى لويس ميجيل ألفونسو الذي لعبها برأسه بعرض الملعب ليقابلها لوكاس فيريسيمو بتسديدة إلى داخل المرمى ولكن الحكم ألغى الهدف بداعي تسلل ألفونسو.

بعد تلك الهجمة، استمرت سيطرة بايرن ميونخ على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في الوقت نفسه استمر بنفيكا في تضييق المساحات وشن الهجمات وقتما تتاح أمامه الفرصة.

وأسفرت هجمات بايرن ميونخ عن تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 26 عندما توغل كينجسلي كومان بالكرة من الناحية اليمنى ودخل منطقة الجزاء ومرر كرة عرضية متقنة ارتقى إليها ليفاندوفسكي وقابلها بضربة رأس إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة 32 سجل البايرن الهدف الثاني عندما لعبت كرة طولية خلف مدافعي بنفيكا استلمها ليفاندوفسكي داخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى ومرر كرة عرضية أرضية قابلها سيرج نابري بتسديدة بكعب القدم إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة 37 سجل بنفيكا هدف تقليص الفارق عندما لعبت ركلة حرة إلى أليخاندرو جريمالدو في الناحية اليسرى ليلعب كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى إليها موراتو وقابلها بضربة رأس قوية عانقت الشباك.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وبعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد "فار" احتسب الحكم ركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد فيريسيمو لاعب بنفيكا داخل منطقة الجزاء، ليسددها ليفاندوفسكي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لكن الحارس فلاشوديموس تألق وتصدى لها، ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم بايرن ميونخ 2 / 1.

ومع بداية الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 49 سجل البايرن الهدف الثالث عندما لعب جوشوا كيميش كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء في الناحية اليمن هيأها ألفونسو ديفيز برأسه إلى ساني الذي قابلها بتسديدة قوية إلى داخل المرمى.

بعد الهدف استمرت محاولات بايرن ميونخ الهجومية بحثا عن إضافة هدف رابع، في الوقت نفسه تخلى بنفيكا عن حذره الدفاعي وحاول هو الآخر شن هجمات على مرمى بايرن من أجل تقليص الفارق ولكن الفريقين فشلا في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 61 التي شهدت تسجيل البايرن الهدف الرابع عندما انطلق ساني بالكرة ومررها إلى ليفاندوفسكي داخل منطقة الجزاء ليصبح في مواجهة الحارس فلاشوديموس ليلعبها من فوقه لحظة خروجه من مرماه.

وفي الدقيقة 64 أنقذ فلاشوديموس بنفيكا من تلقي هدف خامس عندما لعبت كرة طولية إلى ساني الذي أصبح في مواجهة الحارس ليسدد كرة قوية تصدى لها فلاشوديموس ببراعة.

بعد تلك الهجمة حرص لاعبو بايرن ميونخ على تهدئة اللعب للحفاظ على تقدمهم، بينما حاول لاعبو بنفيكا شن الهجمات في مسعى لتقليص الفارق ولكن لم يكن هناك أي خطورة على المرميين، لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 74 التي شهدت تسجيل بنفيكا للهدف الثاني عندما استلم داروين نونيز كرة بينية ليصبح في مواجهة مانويل نوير، حارس بايرن ، ليسدد كرة أرضية قوية مرت من بين قدميه إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة 84 سجل بايرن ميونخ الهدف الخامس عندما لعبت كرة طولية خلف مدافعي بنفيكا تسلمها ليفاندوفسكي داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة إلى داخل المرمى.

ومر الوقت المتبقي من المباراة بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز بايرن ميونخ 5 / 2.

وفي المباراة الثانية، انتزع برشلونة الإسباني فوزا صعبا على مضيفه دينامو كييف الأوكراني 1 / صفر.

ويدين برشلونة بالفضل في هذا الفوز للاعبه أنسوماني فاتي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70.

ورفع برشلونة رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد دينامو كييف عند نقطة واحدة في المركز الرابع.