تحل ذكرى نهاية المحاكمة الشهيرة التي سميت بـ"محاكمة القرن"، واتهم فيها لاعب الكرة السابق أو جي سيمبسون بقتل زوجته نيكول براون، وصديقها رون جولدمان، حيث تمت تبرئته من ارتكاب الجريمة في 3 نوفمبر لعام 1995م، فكيف نجى سيمبسون من عقاب الجريمة البشعة التي يظن البعض حتى الآن أنه ارتكبها؟



استمرت "محاكمة القرن" لمدة 11 شهرًا، وفي نهايتها، أعلن بشكل رسمي أن سيمبسون غير مذنب بارتكاب أي من جريمتيّ القتل، وهذا الحكم هز المجتمع الأمريكي؛ لأن الأدلة بأكملها كانت تشير إلى أن سيمبسون هو المجرم، ووصفت صحيفة "يو إس إيه توداي" هذه القضية بأنها "أكثر محاكمة جنائية حظيت بغطاء إعلامي في التاريخ".



مثّل سيمبسون فريق دفاع رفيع المستوى أشير إليه باسم "فريق الأحلام"، الذي كان يقوده في البداية روبرت شابيرو، ثم تولى قيادته فيما بعد، جون كوكران، كما ضم الفريق ف لي بيلي، وآلان ديرشويتز، وروبرت كارداشيان، كما ضم الفريق محاميين إضافيين متخصصان في أدلة الحمض النووي.



رأى نائبا المدعي العام وقتها مارشا كلارك وكريستوفر داردن، أن لديهما قضية مضمونة ضد سيمبسون، لكن "كوكران" تمكن من إقناع المحلفين بأن هناك شكوكًا معقولة حول أدلة الحمض النووي، وهي تقنية كانت جديدة نسبيا بين أدلة المحاكمات في ذلك الوقت، وقالوا إن علماء وفنيي المختبرات لم يحسنوا التعامل مع أدلة عينات الدم، وكذلك بالظروف المحيطة بالأدلة الأخرى، كما ادعى كوكران وفريق الدفاع بوجود مزاعم أخرى بسوء السلوك من قبل إدارة شرطة لوس أنجلوس تتعلق بالعنصرية داخل النظام، وأن هذه الجريمة تم تلفيقها لسيمبسون لأنه أسمر البشرة، هذا بحسب ما ذكر في موقع "تي إم زي".



أطلق على هذه القضية لقب "محاكمة القرن" لما حظيت به من اهتمام شعبي، وذلك بسبب شهرة سيمبسون والتحدث عن العنصرية تجاهه خلال جلسات المرافعة، بالإضافة إلى أن هذه المحاكمة، كانت من أوائل المحاكمات المتلفزة التي تابعها الجمهور بشغف.



أظهرت الدراسات الاستقصائية الوطنية في أمريكا، اختلافات كبيرة بين الأمريكيين أصحاب البشرة البيضاء والسمراء بشأن براءة سيمبسون، فقد تحيز العديد من أصحاب البشرة السمراء لبراءة سيمبسون، ظنا منهم أنه "تم إدانته فقط لسمار بشرته".



رفعت أسر براون وغولدمان لاحقا دعوى مدنية ضد سيمبسون في عام 1997م، ووجدت هيئة المحلفين أن سيمبسون مسؤول عن كلتا الوفاتين، وقد منحت الأسرتان تعويضات بلغت 33.5 مليون دولار، لكنها لم تحصل إلا على جزء صغير من ذلك.



المثير للدهشةـ هو أنه بعد 24 عاما من براءته في القضية، بثت محطة "فوكس" الأمريكية، حلقة خاصة بعنوان "أو جي سيمبسون: الاعتراف الضائع"، التي اعترف من خلالها سيمبسون اعترافا مبطنا بارتكابه جريمتي قتل زوجته نيكول براون سيمبسون وعيشقها رون جولدمان.



بدأ سيمبسون اعترافاته -خلال الحلقة الخاصة- بكلمة "فرضيًا أنني قتلتهما، هذا ما كنت سأفعله"، ثم سرد بعدها أحداث الليلة المشؤومة، ومن ثم انطلق للكشف عن العديد من التفاصيل البارزة للقضية، كلغز القفاز الأسود الذي وجد في مسرح الجريمة، بالإضافة إلى محاولة رون جولدمان الدفاع عن نفسه عبر حركات الكاراتيه الرياضية، الأمر الذي وصفه موقع "تي إم زي" بـ"الغريب"، فلماذا يسرد شخص ما تفاصيل جريمة حدثت قبل 24 عاما تحت مظلة الفرضيات، غير أنه "عاشها بتفاصيلها وارتكبها بنفسه".



وبالرغم من عرض الحلقة ومشاهدة الملايين لها حول العالم، إلا أنه لم يخضع أو جي سيمبسون للمحاكمة من جديد لاتهامه بقتل نيكول ورون، وذلك لاستخدامه كلمة "فرضيا" قبل اعترافاته المثيرة.







