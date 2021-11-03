كشف النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة لمجلس النواب، تفاصيل أزمة نقص السماد بالجمعيات الزراعية، موضحا أنها أزمة مصطنعة ناتجة عن سوء إدارة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المصانع لم تلتزم بنسبة توريد 55% من إنتاجها للجمعيات، مؤكدًا أن رئيس الوزراء أصدر قرارًا بعدم السماح لأي مصنع بتصدير شيكارة أسمدة حال عدم التزامه بتلك النسبة.

وأضاف أن إنتاج مصر ضعف احتياجاتها من السماد، لافتا إلى أن هناك سوءًا في توزيع السماد في مصر، لكنه أكد في الوقت نفسه أن نقص الأسمدة سيظل في بؤرة اهتمام لجنة الزراعة.

وأكد أن وزارة الزراعة ملزمة بتوفير السماد لكل الأرض التي يتم زراعتها داخل مصر، للحفاظ على الأمن الغذائي المصري، مشيرًا إلى أن هناك 6 مصانع لإنتاج الأسمدة في مصر، تابعين لقطاع الأعمال ووزارة البترول.

واختتم أنه في حال التزام المصانع بتوريد النسبة المقررة سيكون هناك 305 آلاف طن شهريا في الجمعيات، مضيفًا أن هناك أكثر من 200 ألف داخل الجمعيات لم يتم توزيعها حتى الآن وهو ما يعرقل الحصول على النسية المقررة لشهر نوفمبر.