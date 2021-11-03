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كشفت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عن ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 247.4 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من خمسة ملايين وفاة.

وأوردت وكالة "نوفوستي"، بيانات أصدرتها الجامعة أفادت بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم بلغ 247 مليونًا و447 ألفًا و923 حالة، وإجمالي الوفيات خمسة ملايين و11 ألفًا و786 حالة.

وطبقًا لهذه البيانات، ننشر قائمة الدول الأكثر تضررًا في العالم بوباء كورونا:

1- الولايات المتحدة

الوفيات: 748 ألفًا و173 حالة

الإصابات: 46 ألفًا و140 ألفًا و509 حالات.

2 - البرازيل

الوفيات: 706 آلاف و922 حالة

الإصابات: 21 مليونًا و814 ألفًا و693 حالة

3- الهند

الوفيات: 458 ألفًا و880 حالة

الإصابات: 34 مليونًا و296 ألفًا و237 حالة

4- المكسيك

الوفيات: 288 ألفًا و464 حالة

الإصابات: 3 ملايين و808 آلاف و205 حالات

5- روسيا

الوفيات: 236 ألفًا و462 حالة

الإصابات: 8 ملايين و455 ألفًا و232 حالة

6- البيرو

الوفيات: 200 ألف و276 حالة

الإصابات: مليونان و202 ألف و189 حالة

7- إندونيسيا

الوفيات: 143 ألفًا و457 حالة

الإصابات: 4 ملايين و245 ألفًا و373 حالة

8- بريطانيا

الوفيات: 141 ألفًا و390 حالة

الإصابات: 9 ملايين و174 ألفًا و77 حالة

9- إيطاليا

الوفيات: 132 ألفًا و161 حالة

الإصابات: 4 ملايين و777 ألفًا و614 حالة

10- كولومبيا

الوفيات: 127 ألفًا و311 حالة

الإصابات: 5 ملايين و3 آلاف و977 حالة