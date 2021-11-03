تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر قمة المناخ بمدينة جلاسكو الاسكتلندية، عن طرح مصر سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، لتمويل مشروعات صديقة للبيئة.

وقال السيسي، خلال فعاليات المؤتمر التي أقيمت على مدار يومين متتاليين، إن مصر انتهت من إعداد استراتيجية وطنية لتغيير المناخ لعام 2050، مضيفاً أن مصر تعمل على ترشيد دعم الطاقة، بالإضافة إلى التحول إلى النقل النظيف من خلال التوسع فى شبكات المترو والقطارات والسيارات الكهربائية وتجهيز البنية التحتية اللازمة.

• ما هي السندات الخضراء التي طرحتها مصر وما فوائدها؟

بحسب البنك الدولي، فالسندات الخضراء هي صكوك استدانة تصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متعلقة بالمناخ أو البيئة، وما يميز هذه السندات عن غيرها التقليدية، هي الأهداف البيئية التي تهدف السندات إلى مساندتها في المشاريع المراد تمويلها.

• ما المشاريع التي تمولها السندات؟

تمول السندات الخضراء المشاريع التي تهدف إلى كفاءة الطاقة، ومنع التلوث، والزراعة المستدامة، ومصايد الأسماك والغابات، وحماية النظم البيئية المائية والبرية، والنقل النظيف، والمياه النظيفة، والإدارة المستدامة للمياه، كما أنها تمول زراعة التقنيات الصديقة للبيئة والتخفيف من آثار تغير المناخ.

• ما تاريخ السندات الخضراء؟

حسب موقع "إنفستو بيديا" الأمريكي، في 2012، بلغ إصدار السندات الخضراء 2.6 مليار دولار فقط، وتطورت عملية إصدار السندات حتى جاء عام 2016 لتبدأ السندات الخضراء في الظهور.

وفي عام 2017، ارتفع إصدار السندات الخضراء إلى مستوى قياسي، حيث بلغ حجم الاستثمار في جميع أنحاء العالم 161 مليار دولار، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن وكالة التصنيف "موديز".

ثم تباطأ النمو بعض الشيء في عام 2018، حيث وصل إلى 167 مليار دولار فقط، لكنه انتعش في العام التالي بفضل تزايد وعي السوق بالمناخ، حتى وصلت الإصدارات الخضراء إلى مستوى قياسي بلغ 266.5 مليار دولار في عام 2019، وما يقرب من 270 مليار دولار في العام 2020.

• كيف يعمل السند الأخضر؟

تعمل السندات الخضراء تمامًا مثل أي شركة أو سند حكومي آخر. يقوم المقترضون بإصدار هذه الأوراق المالية من أجل تأمين التمويل للمشاريع التي سيكون لها تأثير إيجابي على البيئة، مثل استعادة النظام البيئي أو الحد من التلوث.

وبذلك، يمكن للمستثمرين الذين يشترون هذه السندات أن يتوقعوا تحقيقها مع نضوج السند. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تكون هناك مزايا ضريبية للاستثمار في السندات الخضراء.

ويعتبر البنك الدولي هو مُصدر رئيسي للسندات الخضراء، وقد أصدر 14.4 مليار دولار من السندات الخضراء منذ عام 2008. وقد استخدمت هذه الأموال لدعم 111 مشروعًا حول العالم، إلى حد كبير في مجال الطاقة المتجددة والكفاءة (33%)، والنقل النظيف (27%)، والزراعة واستخدام الأراضي (15%).