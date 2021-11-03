محافظ أسوان يتابع تداعيات حادث تصادم سيارتين بطريق أبوسمبل

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تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تداعيات حادث تصادم سيارتين عند الكيلو ٤٦ بطريق أسوان/ أبوسمبل، إحداهما ميكروباص أجرة رقم «ص و ق» ٢٦٥٨، والأخرى ملاكي رقم «ص س ب» ٦٨٤٧، مما أودى بحياة ٨ مواطنين مع إصابة ١٠ آخرين.

وعلى الفور كلف محافظ أسوان، السكرتير العام المساعد اللواء أيمن رضا بزيارة المصابين بقسم الأستقبال والطوارئ بمستشفى أسوان الجامعي، رافقه خلالها الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة.

ونقل السكرتير العام المساعد، اللواء أيمن رضا، تحيات اللواء أشرف عطية للمصابين ومتابعته للجهود المبذولة لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية الكاملة من الأطباء وأطقم التمريض، حيث تم عمل الأسعافات الأولية للجميع المصابين.

فيما توجد بعض الأإصابات الخطيرة لعدد ٥ مصابين تم تحويلهم لأقسام الجراحة العامة العظام للتدخل الجراحي والعلاجي المناسب لكل حالة.