إيقاف الدراج السويسري السابق بيرمين لانج بسبب المنشطات

أعلنت اللجنة الأولمبية السويسرية، اليوم الأربعاء، إيقاف الدراج السويسري السابق بيرمين لانج لمدة 18 شهرا بسبب تناول المنشطات.

وذكر بيان أنه تم تخفيف فترة الإيقاف المعتادة، التي تبلغ 4 سنوات، ضد لانج (36 عاما) لأنه كان شاهدا رئيسيا في القضية.

وتم إيقاف لانج، الدراج السابق لفريق آي أيه إم سايكلنج، مؤقتا في فبراير 2020، فيما اعترف أمام سلطات مكافحة المنشطات السويسرية بحيازة واستخدام المواد المحظورة بالإضافة إلى منشطات الدم ومحاولات مساعدة موردي المواد المنشطة.

كما بدأ المدعون السويسريون تحقيقا ضد لانج.

وجاء بدء الحظر الذي دام 18 شهرًا بأثر رجعي ليبدأ بالإيقاف المؤقت الذي تم فرضه عليه في 19 فبراير 2020، مما يعني انتهاء سريان العقوبة، كما تم تغريم لانج 2500 فرنك سويسري (2740 دولارا).