دمياط: انضمام 5 سيارات إسعاف مجهزة لأسطول هيئة الإسعاف بالمحافظة

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ذكرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن المحافظة تسلمت 5 سيارات إسعاف مجهزة، بدعم من وزارة الصحة والسكان، لتنضم إلى أسطول هيئة الإسعاف بدمياط، ليصبح إجمالي عدد السيارات بالهيئة 96 سيارة.

ووجهت الدكتورة منال عوض؛ تعليماتها إلى هيئة الإسعاف، بالعمل على تقديم خدمات طبية متميزة للمرضى، وتغطية جميع المناطق بتلك الخدمة، نظرًا لأهميتها الشديدة، باعتبارها ركيزة أساسية لمجابهة الأزمات.

وصرح الدكتور هيثم المشد رئيس الهيئة بدمياط، أن السيارات مجهزة بأنظمة العناية المركزة، وفقاً لأعلى المعايير لتقديم أفضل سُبل الرعاية خلال عملية نقل المرضى.