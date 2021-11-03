فرنسا تصل إلى تطعيم 75% من سكانها بشكل كامل ضد كورونا

نجحت فرنسا في تطعيم ثلاثة أرباع سكانها (75% من السكان) بشكل كامل بجرعتي لقاح مضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19)، حسبما أظهرت أرقام رسمية اليوم الأربعاء.

وعلى الرغم من العدد الكبير من الأشخاص الذين حصلوا على جرعتي اللقاح، لا تزال هناك حالة من القلق بشأن مجموعات كبار السن والفئات الضعيفة الأكثر عرضة للإصابة بالمرض إذا أصيبت بالفيروس.

وقال المتحدث باسم الحكومة جابريل أتال اليوم الأربعاء إنه من المهم أن يحصل أكبر عدد ممكن من كبار السن فوق 65 عاما على جرعات اللقاح المعززة، مشيرا إلى زيادة حالات الإصابة الفيروس.

وستتم العودة إلى فرض ارتداء الكمامات في المدارس الابتدائية في 39 مديرية بعد انتهاء عطلة الخريف الأسبوع المقبل.