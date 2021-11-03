استبعاد كهربا وضم الشناوي من قائمة الأهلي استعدادا للزمالك

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن استبعاد محمود كهربا، لاعب الفريق الأحمر، من قائمة مباراة الزمالك المقرر إقامتها الجمعة القادم، ضمن حسابات الجولة الثالثة للدوري الممتاز.

وأكد المصدر أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قرر استبعاد محمود كهربا من مباراة الزمالك، لوجهة نظر فنية.

وأشار المصدر إلى أن موسيماني قرر ضم محمد الشناوي، حارس الفريق، إلى قائمة مباراة الزمالك بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة منتخب مصر أمام ليبيا بتصفيات كأس العالم.

وكان الشناوي قد غاب عن مباراة المرج الودية التي اقميت بالأمس الثلاثاء استعدادا للزمالك، وفضل موسيماني عدم اشراك الحارس الدولي حتى لا تتكرر الإصابة.