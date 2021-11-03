مسؤول ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: كلمة السيسي بقمة المناخ واضحة وهامة للعالم

أعرب الدكتور سمير طنطاوي، مدير مشروع التغيرات المناخية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن أمنياته في اتخاذ خطوات أكثر جدية بشأن ملف التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن اجتماعات قمة «جلاسكو» تتسم بالجدية منذ بدايتها.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر فضائية «CBC»، مساء أمس الثلاثاء، أن رئيس المؤتمر أصدر بيانًا صحفيًا يشدد على أهمية تضافر جهود العلماء واتخاذ خطوات فاعلة على الأرض بشأن الملف، موضحًا أن 100 من زعماء العالم تمثل بلادهم 86% من الغابات اتفقوا على منع قطع الغابات بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن الغابات والمحيطات رئة كوكب الأرض؛ لأنها تمتص كميات كبيرة من غازات الاحتباس الحراري، مشيدًا بكلمات الزعماء والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، خلال القمة عن تمويل المناخ والمشروعات التكييف والتكيف ورفع طموح الحد من انبعاثات الاحتباس الحراري.

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن عن هدف محدد لبلاده وهو خفض 50% من انبعاثات الولايات المتحدة بحلول عام 2030، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم خطة واضحة وهامة للعالم تشمل اهتمام مصر بالمشروعات الخضراء والوصول إلى نسبة 100% منها في المستقبل.

وأوضح أن سر نجاح المؤتمر مرتبط بتوافر الإرادة السياسية لدى الزعماء، مضيفًا عن مشاركة الرئيس الأمريكي: «الولايات المتحدة تمثل ثقلا في أي محفل، هي قوة عظمى وتأييدها لموضوع محدد يدعمه».

وذكر أن الآثار السلبية للتغيرات المناخية لم تعد قاصرة على الدول النامية، قائلًا إن الولايات المتحدة وألمانيا تعرضتا لفيضانات هذا العام، فضلًا عن أن كندا تعرضت لموجات حر شديدة وأستراليا لحرائق غابات، وهو ما يتطلب تضافر جهود الدول النامية مع المتقدمة لإيجاد حل سريع للأزمة.

وتابع: «بعد اتفاق باريس لم ينفذ شيء على أرض الواقع وانبعاث غازات الاحتباس الحراري في تزايد مضطرد ومن المتوقع العودة بقوة لمعدلات ما قبل جائحة كورونا»، منوهًا إلى أن زيادة متوسط درجة الحرارة عن حد معين يمنع بعض الكائنات من التأقلم مع تلك الزيادة.