نائب محافظ سوهاج يعقد اجتماعا مع وحدة حياة كريمة ورؤساء القرى المستهدفة

عقد الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعا مع وحدة "حياة كريمة" بديوان عام المحافظة، ورؤساء القرى المستهدفة من المشروع القومي لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "؛ لبحث بعض موضوعات العمل، والوقوف على آخر المستجدات، بحضور اللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، وشريف أبو سحلي منسق الوحدة بالديون.

وأكد نائب المحافظ، على أهمية دور رئيس القرية وأنه أحد أهم المتابعين للمشروعات ونسب التنفيذ، موجها بالمتابعة الدورية بشكل يومي ومستمر لرصد المشاكل والمعوقات، وطرق حلها، وضرورة التأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية لحماية المواطنين والعاملين بمواقع العمل، لافتا إلى اهتمام القيادة السياسية بالمشروع القومي "حياة كريمة" لرفع مستوى معيشة المواطنين في القرى والريف المصري عامة، وسوهاج خاصة.

كما ناقش الاجتماع بعض الطلبات المقدمة للوحدة بشأن المرحلة الثانية من "سكن كريم "، حيث أكد القاضي، على ضرورة التأكد من أحقية مقدم الطلب، وجميع بياناته كاملة، وإضافة المستحقين من الأسر الأكثر احتياجا، مع التأكد من موقف قطع الأراضي المطلوبة كسكن كريم سواء داخل الزمام أو خارجه، وارسال الملفات إلى وزارة التنمية المحلية فور الانتهاء منها.

وشدد السكرتير العام المساعد، على ضرورة توفير قطع الأراضي المناسبة والتي تصلح لإقامة وحدات صحية، وفقا للنموذج المرسل من وزارة الصحة، بالأبعاد والمقاسات المحددة طبقا لاختيار المحافظة ضمن محافظات المرحلة الثانية التي سيتم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بها، موجها رؤساء القرى بعقد جلسات تشاور مع الأهالي لتوفير الأراضي المطلوبة، وتحديد أراضي أملاك الدولة المناسبة، والأماكن البديلة لإقامة الوحدات.