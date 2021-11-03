محمد عفيفي يعلن عن عمل روائي جديد حول شخصية «إبراهيم باشا»

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أعلن الروائي والمؤرخ المعروف الدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ بآداب القاهرة، عن أنه بصدد الانتهاء من عمل روائي جديد، يتحمور حول شخصية إبراهيم باشا الابن الأكبر لوالي مصر محمد علي باشا.

وأوضح عفيفي خلال الندوة التي نظمتها مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، اليوم الأربعاء، أنه سيعتمد في عمله على تقنية الأزمنة المختلفة، الأمر الذي لاقى ترحيب الحضور، والتأكيد على انتظار أحدث إبداعات عفيفي.

وكان قبلها قد استهل الكاتب الصحفي أحمد السرساوي، الندوة التي يديرها بمكتبة القاهرة الكبرى بالترحيب بالدكتور محمد عفيفي، قائلا: "الرواية تتناول شخصية المعلم يعقوب وهو شخصية تاريخية مثيرة للجدل".

وتأتي الندوة التي بعنوان «رواية يعقوب بين الواقع والخيال»، لتطرح نقاشا عاما حول أولى الأعمال الروائية للمؤرخ المعروف الدكتور ، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة.

ويناقش الرواية كل من الدكتور خلف الميري أستاذ التاريخ بكلية بنات جامعة عين شمس، والدكتورة نانسي إبراهيم أستاذ الأدب العربي بجامعة قناة السويس، والأديبة الباحثة الدكتورة أمل صديق عفيفي، ويدير النقاش الكاتب الصحفي أحمد السرساوي.

حضر الندوة عدد من الشخصيات العامة والأدباء والمثقفين والصحفيين والإعلاميين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.