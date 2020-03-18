قال سعيد فؤاد، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن قرار المصلحة بتسجيل سناتر الدروس الخصوصية ضمن المنظومة لا يقنن عمل تلك المراكز، مؤكدًا أنه لا يعطي لأي جهة رخصة أو موافقة لتقنين أوضاعها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن «دور مصلحة الضرائب إخضاع أي ممول يزاول نشاط يحقق منه إيرادًا للضريبة»، قائلًا إن المسؤول عن تقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية وزارة التربية والتعليم.

وأوضح أن «دور المصلحة ملاحقة كل مزاول نشاط ويحقق إيرادًا والحصول على حق الدولة والحفاظ على الخزانة العامة للدولة وتحقيق العدالة الضريبية على الجميع»، مشيرًا إلى أن مخالفة السناتر لقرار وزارة التربية والتعليم لا يعني الإعفاء من الضريبة.

وذكر مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، أن السناتر نشاط تجاري بإيجار محدد المدة لا بد من إخضاعها لضريبة التصرفات العقارية، منوهًا إلى أن التهرب من الضريبة يؤدي إلى دفع ضعف المبلغ.

وتابع: «الإعلان يطلب تسجيل للممول حتى لا يخضع للتهرب الضريبي، أقول له ادفع الضريبة فقط وليس الغرامات»، مضيفًا أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يفيد بفرض مبلغ قطعي على أصحاب تلك الأنشطة طبقًا للإيراد المحقق.

وتقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة بشأن ما أصدرته مصلحة الضرائب بخصوص تسجيل سناتر الدروس الخصوصية ضمن منظومة الضرائب.

وطالبت النائبة بإلغاء هذا القرار لمخالفته توجه وسياسية القيادة السياسية ولسياسة وزارة التربية والتعليم في محاربة تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية، ومحاربة السناتر والأماكن التي تعمل بالدروس الخصوصية.