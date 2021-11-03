العراق ينضم رسميا إلى اتفاق باريس للتغيرات المناخية

أعلن وزير البيئة العراقي جاسم الفلاحي، استكمال كل الخطوات القانونية والدستورية للانضمام الكامل للعراق لاتفاقية باريس للتغيرات المناخية؛ ليصبح العراق طرفا كامل العضوية.



وقال الفلاحي، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أعلن خلال مؤتمر جلاسكو للتغيرات المناخية في اسكتلندا عن انضمام العراق رسميا إلى اتفاق باريس للتغيرات المناخية وإيداعه صك الانضمام، وأن له حق التصويت والدخول إلى آليات التمويل العالمية.



وأضاف أن العراق عمل بشكل جاد وفعال من خلال اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية، مؤكدا العمل على إعداد المساهمة العراقية التي قدمت الآن إلى مؤتمر "كوب 26" في مدينة جلاسكو، والتي تضمنت خارطة طريق عليا لمجابهة تأثير التغيرات المناخية بتخفيف الانبعاثات وتكييف البنية التحتية، بالإضافة إلى المساهمة الفاعلة مع المجتمع الدولي لمواجهة مشاكل التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري.



وأشار وزير البيئة العراقي إلى أن التنوع الاقتصادي عن طريق الاقتصاد الأخضر، وتنويع مصادر الطاقة هي واحدة من أهم الأهداف الرئيسية، التي عملت وتعمل عليها الحكومة العراقية.