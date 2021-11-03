بيلاروسيا: حادثة رحلة راين إير لم تعد تبرر العقوبات الغربية وأزمة المهاجرين السبب

صرح مدير إدارة الطيران بوزارة النقل والاتصالات البيلاروسية أرتيوم سيكورسكي، بأن حادث تحويل مسار رحلة "رايان إير"، لم يعد يبرر العقوبات الغربية، والمهاجرون هم السبب الجديد.

وقال المسؤول في تصريحات نقلتها وكالة أنباء بيلتا البيلاروسية، اليوم الأربعاء: "إذا كان لدى فريق التحقيق التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي أي سبب يلومنا على انتهاك بعض الإجراءات والقواعد، لكان الغرب قد انتهز الفرصة منذ وقت طويل ولم يكن علينا انتظار التقرير الذي كان في طور الإعداد لأكثر من نصف عام بالفعل".

وأشار إلى أنه في الوقت نفسه، نلاحظ أن حادثة رحلة رايان إير لم تعد تبرر العقوبات، ولهذا السبب ظهر تهديد جديد يُزعم بأن بيلاروسيا تسببت فيه؛ ألا وهي أزمة الهجرة.

وتابع قائلا: "لقد قلنا مرارًا أنه لا يمكن إلقاء اللوم علينا في أزمة الهجرة ويجب البحث عن العواقب في مكان آخر غير مينسك".

جدير بالذكر أن بيلاروسيا اعترضت طائرة الركاب الأيرلندية "رايان إير" وحولت مسارها وأجبرتها على الهبوط في بيلاروسيا، واعتقلت صحفي معارض في بيلاروسيا يدعى رومان بروتاسيفيتش.