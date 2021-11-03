النائبة مها عبدالناصر عن تعديل قانون المرور: ما زلنا بانتظار تقنين التوكتوك

أكدت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في تعقيبها على تعديل قانون المرور، موافقتها على أي تعديلات على قانون المرور تقوم بضبط الشارع المصري وتقلل من الفوضى المنتشرة في شوارع مصر، مطالبة في هذا السياق بتقنين التوكتوك.

وأبدت عبدالناصر، في بيان أصدرته اليوم، تحفظها على الترخيص لسن 16عاما لقيادة المركبات الخفيفة، قائلة: "بالرغم من أن هذا معمول به في كثير من دول العالم، لكن ليس هذا ما ننتظره لضبط حالة الشارع المصري".

وأضافت: "ما زال تقنين التوكتوك لم يتم، ونطالب بقانون مرور ملزم يتم تطبيقه على الجميع بدون تفرقة، وتكون هناك آليات واضحة للتنفيذ ليشعر كل المواطنين أنهم في دولة قانون".

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة الاثنين الماضي، نهائيا على تعديلات قانون المرور، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وهو ما يتيح منح الرخص عند 16 سنة للمركبات الخفيفة، وذلك عقب حالة من الجدل الشديد لعدم شمول التعديلات للتوكتوك وغياب التنظيم لهذه المركبة.

ويستهدف مشروع القانون الأول المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وتحقيقا لتناسق الأحكام التشريعية فقد استدعى ذلك إجراء تعديل لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996؛ لتحقيق عدد من الأهداف في مقدمتها إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق، وتوفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات.