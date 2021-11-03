انضمام ثنائي سيدات طائرة الزمالك لمنتخب الكرة الشاطئية

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تلقى نادي الزمالك فاكسا رسميا من الاتحاد المصري لكرة الطائرة بشأن انضمام الثنائي فرح أحمد شكري وفريدة هشام عبد الحميد لاعبتا نادي الزمالك لصفوف منتخب الكرة الشاطئية المشارك في بطولة العالم المقرر إقامتها في تايلاند خلال شهر ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن ينضم ثنائي الزمالك لتدريبات منتخب الكرة الطائرة الشاطئية أيام الإثنين والثلاثاء والخميس والجمعة من كل أسبوع.

ومن جانبه أشاد عصام عبد المعطي المدير الفني لفريق الزمالك للكرة الطائرة “سيدات” بقدرات وإمكانيات الثنائي الفنية والبدنية، وحرص على منحهما بعض التعليمات الفنية قبل الانضمام لتدريبات المنتخب.

وأوضح عبد المعطي أن فريق السيدات سيلتقي وديا مع وادي دجلة يوم الجمعة المقبل في السابعة مساء على ملعب الشرقية للدخان، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.