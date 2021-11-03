قال الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، إن «ممشى أهل مصر» أحد المشروعات الخاصة بتطوير القاهرة، لافتًا إلى أنه يستهدف القضاء على أي مظاهر قبح وإعادة الشيء لأصله وقيمته.

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر فضائية «CBC»، مساء أمس الثلاثاء، أن المرحلة الأولى من المشروع ستُفتتح رسميًا بداية العام المقبل، مشيرًا إلى استكمال باقي المراحل تباعًا خلال الفترة المقبلة.

ونوه إلى أن المشكلة في شواطئ نهر النيل والبحار كالبحر المتوسط تكمن في أن نسبة كبيرة من تلك الأراضي مخصصة للقطاع الخاص، موضحًا أن الأمر كان يُصعب على المواطن العادي الاستمتاع بتلك الأماكن.

وأوضح مساعد وزير الإسكان، أن جزءًا من تلك الأماكن أندية اجتماعية والجزء الآخر مخصص لاستخدامات خاصة، قائلًا إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتصميم الممشى ليكون لكل المصريين.

وذكر أن الشرط الأساسي في المشروع استمرارية مسار الكورنيش لتوفير مساحات لرجل الشارع العادي للاستمتاع بنيل بلده، بالرغم من وجود مطاعم ومناطق للقطاع الخاص، مضيفًا أن الاستفادة من المشروع تشمل جانبين الأول اقتصادي والثاني استثماري.

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وحضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، احتفالا بمناسبة الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع «ممشى أهل مصر» وبدء التجهيزات لافتتاحها مطلع العام المقبل، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المسؤولين.