البرلمان العربي يدين إطلاق الحوثيين طائرتين مسيرتين تجاه جازان

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أدان البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي طائرتين مسيرتين مفخختين تجاه جازان بالسعودية، مؤكداً تضامنه الكامل مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سلامة أراضيها وحماية مصالحها.

وحذر البرلمان العربي من خطورة استمرار الأعمال الإرهابية الممنهجة لميليشيا الحوثي، مطالبا بضرورة اتخاذ موقف دولي حازم وحاسم لمواجهة إجرام الحوثيين.

وأشاد البرلمان العربي بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية، التي تمكنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما، مشددا على دعم البرلمان العربي الكامل للسعودية في كل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها.