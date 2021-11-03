 البرلمان العربي يدين إطلاق الحوثيين طائرتين مسيرتين تجاه جازان - بوابة الشروق
الأربعاء 3 نوفمبر 2021 12:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لانطلاقة الأندية المصرية في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية؟


النتـائـج تصويت

البرلمان العربي يدين إطلاق الحوثيين طائرتين مسيرتين تجاه جازان

مروة محمد
نشر في: الأربعاء 3 نوفمبر 2021 - 10:58 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 نوفمبر 2021 - 10:58 ص

أدان البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي طائرتين مسيرتين مفخختين تجاه جازان بالسعودية، مؤكداً تضامنه الكامل مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سلامة أراضيها وحماية مصالحها.

وحذر البرلمان العربي من خطورة استمرار الأعمال الإرهابية الممنهجة لميليشيا الحوثي، مطالبا بضرورة اتخاذ موقف دولي حازم وحاسم لمواجهة إجرام الحوثيين.

وأشاد البرلمان العربي بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية، التي تمكنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما، مشددا على دعم البرلمان العربي الكامل للسعودية في كل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك