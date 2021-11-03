وافق مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو، برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على اعتماد 388 مليونا و325 ألف جنيه، لعدد 1941 مستفيدا من صغار المربين وشباب الخريجين، بإجمالي عدد رؤوس ماشية 25 ألفا و62 رأسا، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.

وقال نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، مصطفى الصياد، إن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 6 مليارات جنيه، لنحو 36 ألفا و600 مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 405 آلاف رأس ماشية محلية ومستوردة.

ومن ناحيته، قال رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، طارق سليمان، إنه لا يشترط تقديم رخصة تشغيل للحظيرة أو تصريح مزاولة نشاط، ويكتفى بإجراء معاينة ثلاثية من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية والبنك الممول "الزراعي المصري أو الأهلي المصري" أو من يمثلهم بالمحافظات، وذلك للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والتسمين.

وأضاف أن القطاع بعمل على تكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع بشقيه المحلي والمستورد للعمل على تذليل أي عقبات تواجه المستفيدين على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه يمكن الاستفادة من المشروع القومي للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصري، المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية.