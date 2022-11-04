بابا الفاتيكان يدعو لاحترام حقوق الإنسان في أول زيارة له للبحرين

دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إلى احترام حقوق الإنسان، في مستهل زيارته إلى مملكة البحرين اليوم الخميس، مشيرا إلى دستور المملكة الخليجية لدعم دعوته الرامية إلى إنهاء التمييز العنصري.

وقال البابا فرنسيس (85 عاما) في إشارة إلى عقوبة الإعدام، التي لا تزال تطبق في البحرين، "أفكر بشكل خاص في الحق في الحياة، وضمان ذلك في جميع الأوقات، وأيضا فيما يتعلق بأولئك الذين يُعاقبون والذين لا يمكن تجاهل حياتهم".

وفيما يتعلق بدولة قطر المجاورة، التي على أعتاب استضافة كأس العالم لكرة القدم، دعا البابا فرنسيس إلى ظروف عمل إنسانية وأدان عبودية الأجر.

ويواجه البلدان انتقادات بسبب معاملتهما للعمال الأجانب، وكثير منهم من دول جنوب آسيا الفقيرة الذين يعملون بأجور منخفضة.

ووصل البابا فرنسيس في وقت سابق إلى مملكة البحرين في زيارة تستغرق 4 أيام لتعزيز جهوده للحوار مع العالم الإسلامي.

ومن المقرر أن يلتقي البابا في وقت لاحق مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد وشخصيات من المجتمع المدني ودبلوماسيين.

ومن المتوقع أن يلقي الحبر الأعظم الخطاب الختامي في ملتقى البحرين للحوار "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني" يوم غد الجمعة ويلتقي بقادة إسلاميين بارزين، من بينهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، فضلا عن زعماء جماعات دينية أخرى.

يشار إلى أن هذه هي أول زيارة على الإطلاق يقوم بها رأس الكنيسة الكاثوليكية الرومانية لمملكة البحرين، وهي دولة جزرية تقع قبالة شبه الجزيرة العربية.

ورفضت مملكة البحرين الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان في البلاد، وردت على تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومعهد "البحرين للحقوق والديمقراطية"، الصادر في الشهر الماضي بشأن وقوع "انتهاكات"، تشمل الحصول على اعترافات تحت التعذيب، بحق 8 أشخاص من أصل 26 ينتظرون تنفيذ أحكام بالإعدام.

وقال متحدث باسم الحكومة البحرينية، إن "نظام العدالة الجنائية في المملكة يعمل بموجب امتثال كامل بالقانون الدولي. ومبادىء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما فيها الحق في محاكمة عادلة، منصوص عليها في دستور البلاد والأجهزة التشريعية".

من جانبها، رفضت دولة قطر أيضا الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها أتخذت حزمة الإصلاحات، فعلى سبيل المثال تم بشكل رسمي إلغاء نظام الكفالة الذي كان يربط العمالة الوافدة بأصحاب العمل، وتابعت أن التقارير عن معدلات الوفيات في مواقع الإنشاءات في قطر بما في ذلك مواقع إنشاءات كأس العالم ، مبالغ فيها.

وفي العشرين من شهر سبتمبر الماضي، ثمّن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الإصلاحات التي قامت بها دولة قطر بما يتعلق بحماية حقوق العمال، منذ فوزها عام 2010 بحق استضافة بطولة كأس العالم 2022، والتي ستقام منافساتها الشهر الجاري.

وفي أغسطس عام 2021،أكدت مجموعة عمل تابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن قطر التي تستضيف مونديال 2022 سجلت تقدما في مجال حقوق العمال.