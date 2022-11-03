 الخارجية تحذر المصريين من السفر برًا إلى بوركينافاسو - بوابة الشروق
الخميس 3 نوفمبر 2022 11:48 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من يتحمل خسارة الزمالك كأس السوبر أمام الأهلي؟
النتـائـج تصويت

الخارجية تحذر المصريين من السفر برًا إلى بوركينافاسو


نشر في: الخميس 3 نوفمبر 2022 - 11:39 ص | آخر تحديث: الخميس 3 نوفمبر 2022 - 11:39 ص

في إطار الأوضاع الأمنية الراهنة التي تمر بها دولة بوركينافاسو، تحذر وزارة الخارجية المواطنين المصريين من السفر عبر كل الطرق البرية من وإلى دولة بوركينافاسو، وتجنب السفر البري بين كل المدن البوركينية، أو التواجد خارج العاصمة واجادوجو والمدن الكبرى، نظراً لخطورة الوضع خارج تلك المدن.

كما حثت وزارة الخارجية المواطنين، على تجنب ارتياد المناطق الشمالية من بوركينافاسو، ومناطق الساحل والشرق والغرب، والإقلال من التحركات غير الضرورية ليلاً، مع أهمية تجنب مناطق المظاهرات.

وطالبت، المواطنين، بقصر السفر إلى بوركينافاسو على الضرورة القصوى حرصاً على سلامتهم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك