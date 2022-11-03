الخارجية تحذر المصريين من السفر برًا إلى بوركينافاسو

في إطار الأوضاع الأمنية الراهنة التي تمر بها دولة بوركينافاسو، تحذر وزارة الخارجية المواطنين المصريين من السفر عبر كل الطرق البرية من وإلى دولة بوركينافاسو، وتجنب السفر البري بين كل المدن البوركينية، أو التواجد خارج العاصمة واجادوجو والمدن الكبرى، نظراً لخطورة الوضع خارج تلك المدن.

كما حثت وزارة الخارجية المواطنين، على تجنب ارتياد المناطق الشمالية من بوركينافاسو، ومناطق الساحل والشرق والغرب، والإقلال من التحركات غير الضرورية ليلاً، مع أهمية تجنب مناطق المظاهرات.

وطالبت، المواطنين، بقصر السفر إلى بوركينافاسو على الضرورة القصوى حرصاً على سلامتهم.