 محافظ الإسكندرية: ننفذ استراتيجية متكاملة لإدارة مياه الأمطار.. ولا نهدر قطرة واحدة - بوابة الشروق
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محافظ الإسكندرية: ننفذ استراتيجية متكاملة لإدارة مياه الأمطار.. ولا نهدر قطرة واحدة

أحمد علاء
نشر في: الخميس 3 نوفمبر 2022 - 12:55 ص | آخر تحديث: الخميس 3 نوفمبر 2022 - 12:55 ص

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه يتم تنفيذ استراتيجية متكاملة لإدارة مياه الأمطار.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن هذه الاستراتيجية جاءت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أنه يتم الاستفادة من مياه الأمطار دون هدر قطرة مياه واحدة، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية بأكملها.

ونوه بأن كل مياه الأمطار التي تهطل على الإسكندرية، سيتم تحويلها إلى الدلتا الجديدة للاستفادة منها في الزراعة والصناعة والتجمعات السكانية الجديدة.

ولفت إلى أن التعداد السكاني حاليا يصل إلى 5.5 مليون نسمة، موضحا أن عدد النازحين يصل إلى 1.1 مليون شخص.

وأفاد بأن المحافظة تستقبل ضيوفا في فصل الصيف بواقع 2.2 مليون شخص.

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