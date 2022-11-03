كندا تسجل 3337 إصابة جديدة و31 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت كندا 3337 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و31 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و372 ألفا و182 إصابة، وارتفعت الوفيات إلى 46 ألفا و705.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 92 مليونا و568 ألفا و885 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.