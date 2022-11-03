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أجرى اللواء محمد عمار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، حركة تنقلات محدودة بين عدد القيادات النظامية بالمديرية؛ لإحداث تغيير في عدد من المراكز والأقسام الشرطية.

وجاءت الحركة على النحو التالي:

تحريك العقيد أحمد حماد من مأمور قسم شرطة المرافق إلى مأمور قسم الترحيلات.

تحريك العقيد عبد القادر رزق خليل من مأمور قسم ثان طنطا إلى مأمور قسم المرافق.

تحريك العقيد محمد حماد من نائب مأمور قسم أول طنطا إلى مأمور قسم ثان طنطا.

تحريك العميد أحمد جمعة من رئيس قسم شئون الخدمة بالمديرية إلى رئيس قسم حقوق الإنسان بالمديرية.

تحريك العميد أحمد علام من رئيس قسم حقوق الانسان بالمديرية إلى رئيس قسم شئون الخدمة بالمديرية.