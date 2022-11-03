اليابان: كوريا الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية حلق أحدها فوق أراضينا

قالت الحكومة اليابانية إن كوريا الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية مر أحدها فوق اليابان قبل أن يسقط في المحيط الهادئ اليوم الخميس ، وهو ثاني صاروخ يحلق عبر أرخبيل البلاد في غضون شهر.

وقالت الحكومة إن الصاروخ سقط بالفعل في البحر بعد أن حثت في وقت سابق السكان في بعض المقاطعات الشمالية الشرقية على البقاء في منازلهم، وفقا لوكالة كيودو للأنباء.

وفي وقت سابق اليوم، قال الجيش الكوري الجنوبي إن بيونج يانج أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان المعروف أيضا باسم بحر الشرق.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الجيش الكوري الجنوبي قوله إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد غداة إطلاق بيونج يانج أكثر من عشرة صواريخ من ساحلها الشرقي والغربي.

وأطلقت مقاتلات كورية جنوبية الأربعاء ثلاثة صواريخ جو-أرض ردا على موجة إطلاق بيونج يانج للصواريخ ، بما في ذلك صاروخ عبر الحدود البحرية مع كوريا الجنوبية وسقط في البحر على بعد 60 كيلومترا فقط من الساحل.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع في سول إن هذه هي المرة الأولى منذ نهاية الحرب الكورية عام 1953 التي يسقط فيها صاروخ كوري شمالي بالقرب من المياه الإقليمية الكورية الجنوبية.

وينظر إلى التجارب الصاروخية الجديدة الكورية الشمالية وطلقات المدفعية في كوريا الجنوبية على أنها رد فعل على أكبر مناورات جوية تجريها القوات الكورية الجنوبية والأمريكية منذ عدة سنوات، والتي بدأت يوم الاثنين ومن المقرر أن تستمر حتى غد الجمعة.

واتهمت كوريا الشمالية البلدين بالاستفزاز العسكري "المتهور" وهددت باتخاذ إجراءات مضادة.