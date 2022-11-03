 حبس 6 أشخاص لإدارتهم مصنع غير مرخص للمشروبات الكحولية ببولاق الدكرور - بوابة الشروق
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حبس 6 أشخاص لإدارتهم مصنع غير مرخص للمشروبات الكحولية ببولاق الدكرور

مصطفى بكر:
نشر في: الخميس 3 نوفمبر 2022 - 2:41 م | آخر تحديث: الخميس 3 نوفمبر 2022 - 2:41 م

أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس 6 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإدارت مصنع غير مرخص لإنتاج المشروبات الكحولية ببولاق الدكرور.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى تورط عدد من الأشخاص في إدارة مصنع غير مرخص، لإنتاج المشروبات الكحولية، في بولاق الدكرور.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على 6 أشخاص متهمين بتصنيع وتوزيع المشروبات الكحولية، دون ترخيص، وضبط بحوزتهم كمية من المنتجات وأدوات الإنتاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


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