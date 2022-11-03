السعودية: إلزامية الدخول للمملكة بجواز السفر المسجل في «هيّا» لمواطني دول الخليجي

أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الراغبين في السفر لحضور فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ، دخول المملكة عبر منافذها الدولية بجواز السفر المسجّل في منصة "هيّا" .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم الخميس أنه فيما يخص المغادرة عبر منفذ سلوى البري ، فإنه يجب التقيد والالتزام بالتنظيم الخاص بدخول المركبات وفق الفئات المعلنة من الجانب القطري، وذلك لبدء سريان تنفيذ اشتراطات إنهاء إجراءات السفر المُعلنة لحضور مباريات كأس العالم والفعاليات المصاحبة لها، والتي اقتصرت على السماح بدخول المسافرين الحاصلين على بطاقة "هيّا" باستخدام جواز السفر المسجل في منصة "هيّا".

ونوّهت "الجوازات" بأنه بإمكان الراغبين في السفر لدولة قطر لحضور بطولة كأس العالم وفعالياته من المواطنين والمقيمين والسياح الحاصلين على بطاقة "هيّا" الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة لمعرفة أي تعليمات ذات علاقة.