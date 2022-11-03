ماساتشوسيتس الولاية الأكثر رفاهية في مؤشر الحلم الأمريكي

احتلت ولاية ماساتشوسيتس الأمريكية المركز الأول باعتبارها أكثر الولايات رفاهية بين مختلف الولايات الأمريكية، وذلك وفقا لمؤشر "رفاهية الحلم الأمريكي" الذي أجراه مركز "ميلكين لتعزيز الحلم الأمريكي"، وهو مركز فكري مقره العاصمة الأمريكية واشنطن.

ووفقًا لصحيفة ذا هيل الأمريكية، تبنت الدراسة 11 مجالا مختلفا للقياس من بينها الصحة والتعليم وبيئة العمل والبيئة الطبيعية والسلامة والأمن، واستخدمت دلالات من 230 بندًا جمعتها من 90 مصدرًا لتقييم مستويات الرفاهية في الولايات الخمسين وواشنطن العاصمة إضافة إلى 1481 مقاطعة.

ووقال كيري هيلي مدير المركز الأمريكي "بينما تواجه بلادنا العديد من التحديات منها ارتفاع معدل التضخم بصورة قياسية وزيادة جرائم الأسلحة النارية وتدهور مستويات الصحة العقلية، لكن هناك إيجابيات أخرى من قبيل التفاهم بين التجمعات السكانية في سعيها لإيجاد حياة تتسم بالرفاهية للمواطنين".

وأشار إلى أن الدراسة استندت إلى أن البيانات الأفضل تقود إلى قرارات ونتائج أفضل.