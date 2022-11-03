تليجراف: ميجان وصفت اختبار الجنسية البريطانية بأنه صعب للغاية

ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن ميجان ماركل دوقة ساسكس وجدت أن أسئلة اختبار الجنسية البريطانية "صعبة للغاية"، ما اضطرها للاستعانة بزوجها الأمير هاري ليساعدها في حلها .

ووفقا للصحيفة البريطانية ، فإن ميجان قد بدأت الدراسة من أجل اختبار الجنسية البريطانية وذلك بعد خطوبتها في نوفمبر 2017. وقال قصر باكنجهام في ذلك الوقت إنها تنوي أن تصبح مواطنة بريطانية.

والاختبار تبلغ مدته 45 دقيقة، ويتكون من 24 سؤالًا متعدد الخيارات حول الحياة البريطانية.

ومع ذلك ، قالت الدوقة إن بعض المواد، التي تغطي التاريخ والناس والعادات والقوانين والأنظمة السياسية، كانت صعبة للغاية.

لكن المفاجأة كانت أيضا في أن نجل ولي العهد البريطاني هو نفسه كان في حيرة أمام بعض الأسئلة.

ووصفت في حلقاتها الإذاعية من البودكاست الخاصة بها، والتي تحدثت فيها مع الممثلة والمخرجة باميلا أدلون، امتحان المواطنة بأنه" صعب للغاية".

وأضافت "أتذكر أنني قلت: يا إلهي… وكنت أسأل زوجي: هل تعلم هذا؟ لكن بعض الأسئلة كان هو شخصيا لا يعلم إجاباتها".

وكان مساعدو القصر أعلنوا في عام 2017 أن الدوقة ستبدأ هذه العملية، والتي تستغرق عدة سنوات، مثل أي شخص آخر ولن تتخطى قائمة الانتظار.

وبموجب قواعد وزارة الداخلية الصارمة، كان يستلزم عليها أن تقضي 3سنوات داخل البلاد مع سماح بالسفر خلالهما للخارج لمدة لا تزيد عن 270 يومًا - وهو أمر فشلت الدوقة في القيام به.

وعندما غادرت عائلة ساسكس العائلة المالكة في عام 2020 وانتقلت إلى الولايات المتحدة، أخبرت المصادر صحيفة "التلجراف" أن مثل هذه الخطط قد تم تأجيلها بهدوء.

على الرغم من بدء العملية، لم تجد الدوقة "أي سبب" لمتابعة طلب الحصول على الجنسية المزدوجة بعد أن قرر الزوجان الإقامة في منزل في كاليفورنيا، على حد قولهما.