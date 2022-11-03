الدبيبة يعرب عن تفاؤله بتصويت مجلس الدولة على القاعدة الدستورية

أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، عن تفاؤله بتصويت مجلس الدولة على مواد القاعدة الدستورية.

وجدد الدبيبة عبر حسابه على تويتر ليل الأربعاء/الخميس مطالبته بأن "تمضي باقي الإجراءات في أسرع وقت ممكن، للخروج بقاعدة دستورية سليمة تكون محل قبول عند كل الليبيين"، وأن تفي كل الأطراف بالتزاماتها تجاه العملية الانتخابية، معقبا بالقول: "ليس أمامنا إلا الانتخابات لإنهاء المراحل الانتقالية".

واستكمل المجلس الأعلى للدولة في جلسة الأربعاء التصويت على القاعدة الدستورية، وأحالها إلى اللجان المختصة لوضع الضبط النهائي، دون أن تتم الإشارة لنتيجة التصويت، أو نصوص المسودة التي تم التصويت عليها.

وفي تصريح لشبكة الرائد الإعلامية، أكد عضو المجلس، عادل كرموس أن التصويت تم على "منع العسكريين من الترشح للانتخابات الرئاسة، إلا إذا تقدم المترشح باستقالته من منصبه العسكري"، وأيضا على "منع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات الرئاسية، إلا إذا تنازل المترشح عن جنسيته الأخرى قبل سنة".

كما أكد مرموس أن التصويت "تم على كل مواد القاعدة الدستورية"، موضحا أن إحالتها إلى اللجنة تم لأجل "إعادة ضبط الصياغة القانونية".

وبتصويت الأربعاء، حسم مجلس الدولة رأيه بخصوص المادتين موضوع الخلاف مع مجلس النواب، واللتين حالتا دون الاتفاق معه حول القاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات المؤجلة منذ العام الماضي.