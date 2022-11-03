الرئيس المكسيكي يسعى لمساعدة شقيقات إل تشابو لزيارته في محبسه بأمريكا

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إنه سبق له أن طلب من مسؤولين في أوائل عام 2020 مساعدة شقيقات تاجر المخدرات المكسيكي الشهير خواكين جوزمان، المعروف باسم "إل تشابو"، لترتيب اجتماع في السفارة الأمريكية من أجل طلب تأشيرات لدخول الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الرئيس أوبرادور المعروف أيضا باسم "أملو" - وفقا للأحرف الأولى من اسمه –، قوله إنه لا يعرف ما إذا كن قد حصلن في نهاية المطاف على التأشيرات.

يشار إلى أن الرئيس المكسيكي كان قد التقى والدة "إل تشابو" في 30 مارس الماضي، وتعهد لها بمساعدتها على رؤية ابنها.