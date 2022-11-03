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رومانيا تسجل 659 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات

بوخارست - د ب أ
نشر في: الخميس 3 نوفمبر 2022 - 9:04 ص | آخر تحديث: الخميس 3 نوفمبر 2022 - 9:04 ص

سجلت رومانيا 659 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و9 وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 3 ملايين و287 ألفا و394، وترتفع الوفيات إلى 67 ألفا و195 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 16 مليونا و827 ألفا و486 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في رومانيا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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